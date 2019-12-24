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Источник: Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ

Режиссер была госпитализирована с двусторонним воспалением легких.

Источник: Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ
Галина Волчек подключена к аппарату искусственной вентиляции легких ФОТО: Global Look Press

Народную артистку Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легкий. У знаменитой пациентки диагностировано двустороннее воспаление легких.

«Волчек в Боткинской, двустороннее воспаление легких, подключена к аппарату. Минимум на неделю аппарат вентиляции легких», — передает ТАСС сообщение источника.

Новости о госпитализации режиссера появились утром, 24 декабря. Изначально сообщалось, что она обратилась к врачам из-за болей в груди. В «Современнике», где трудится Волчек, выразили надежду, что «никаких особо серьезных вещей нет».

Заведующая литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова нелестно отозвалась о сотрудниках больниц, которые разглашают данную информацию. Она отметила, что так могут поступить только «твари и подонки».

Помощница 86-летней артистки подтвердила, что она попала в больницу.

«У меня нет никакой информации, кроме того, что она болеет. Я ни с кем из врачей не разговаривала. Звоните в театр», — сказала телеканалу «360» Розанна.

Галине Волчек  родилась в Москве в 1933 году. Ей принадлежат свыше 30 театральных и 14 кинопостановок, а еще статус одного из самых известных российских режиссеров современности. С 1989 года является художественным руководителем театра «Современник».

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

 

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Источник: Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ
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