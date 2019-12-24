Семья одной из самых продаваемых писательниц мира два месяца молчала о ее смерти

Одна из самых продаваемых писательниц в мире — американка Джоанна Линдси — скончалась в возрасте 67 лет. Произошло это, правда, еще 27 октября, но только сейчас семья покойной решилась рассказать о грустном событии. Сын романистки Альфред оправдался, что ее близкие были слишком опустошены смертью женщины, поэтому молчали, передает The New York Times.

Известно, что писательница страдала от рака легких. При лечении у Джоанны возникли осложнения, от которых она и скончалась.

В середине 70-х годов мисс Линдси написала свой первый любовный роман по прихоти, а потом разошлась и выпустила более 60 книг. Из-под ее пера выходили истории страсти аристократов, пиратов, молодых красоток и отважных женщин. Антураж прошедших эпох добавлял этим сюжетам особую притягательность. По всему миру было продано более 60 миллионов экземпляров ее работ, что сделало Джоанну одной из самых популярных романисток своего времени.

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При этом Линдси была довольно скромной женщиной, она редко ездила на рекламные кампании своих произведений. Часто в таких акциях ее сопровождала мать: писательница подписывала книги, а ее родительница общалась с поклонниками.