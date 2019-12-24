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«Я ее опекала»: вдова Турчинского поддерживает маму покойного мужа

Супруга покойного актера сделала все для того, чтобы помочь свекрови пережить самые трудные моменты после смерти Владимира.

«Я ее опекала»: вдова Турчинского поддерживает маму покойного мужа
Владимир и Ирина Турчинские (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью 45-летняя супруга покойного Владимира Турчинского рассказала о том, как она справилась с постигшим ее горем. По словам Ирины, она научилась жить заново ради единственной дочери Ксении. Кроме того, вдова артиста сделала все возможное для того, чтобы помочь свекрови пережить трудные момент после смерти самого близкого человека.

Актер Владимир Турчинский и его супруга Ирина
Супруга Владимира Турчинского призналась, что научилась жить заново после смерти мужа. Фото: Globallookpress.com

Супруга покойного Турчинского не стала скрывать: она не поддерживает связь с бывшими женами актера и его старшим сыном. До знакомства с Ириной за плечами Владимира было два брака. От первой супруги у спортсмена остался наследник — Илье исполнилось 33 года. Вдова Турчинского призналась, что после похорон они утратили все контакты. Женщина посетовала на то, что еще при жизни ее возлюбленный не успел установить прочную связь между семьями и детьми. Дочка артиста практически не знает своего брата.

«Близкими людьми мы не стали… Зато общаюсь с Ниной Николаевной, мамой Володи. Одно время я ее очень опекала», — отметила Ирина в интервью «Экспресс газете».

Свою свекровь супруга Владимира считает умной и стойкой женщиной. По словам Ирины, после смерти мужа она так и не смогла встретить достойного человека, с которым бы ей захотелось связать свою жизнь.

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«Я ее опекала»: вдова Турчинского поддерживает маму покойного мужа
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