«Если нас окружат, я тебя застрелю»: майор отказался сдавать в плен Симоньян в Чечне

Известная журналистка Маргарита Симоньян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свою поезду в Чечню в разгар второй кампании в 1999 году. Как она отметила, никаких сомнений, ехать или нет в «горячую точку», у нее не было. Она сразу согласилась, когда ей предложили военные.

«Мы приехали в Моздок. За нами должен был прилететь вертолет. Кроме того, должно было быть сопровождение. Но как-то так случилось, что все уехали дальше без нас. Майор отдал приказ: «Едем без сопровождения». Там в Чечне к тому времени даже дорог с асфальтом не осталось. Кругом была одна грязь», — заявила она.

Как отметила журналистка, сама она не понимала всю степень риска. «Майор ехал и крестился. Этот человек прошел Афганистан, но ему все равно было страшно. Он мне честно сказал: «Если нас окружат, я тебя застрелю». Он не хотел, чтобы я попала в плен к боевикам», — заметила Симоньян.

Как отметила медиаменеджер, та поездка завершилась благополучно. «Я увезла из Чечни любовь к жизни. Возвращение домой было эйфорическим счастьем», — заявила она.