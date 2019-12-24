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На грани смерти: Джеки Чан едва не утонул во время съемок

Актер предпочитает не пользоваться услугами каскадеров и зачастую сильно рискует.

На грани смерти: Джеки Чан едва не утонул во время съемок
Джеки Чан. Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com

Как сообщает издание The Straits Times, любимец российских зрителей и мастер трюков Джеки Чан в очередной раз рассказал историю, как он едва не погиб на съемках фильма. Актер предпочитает не пользоваться услугами каскадеров и все трюки предпочитает выполнять сам, вот только зачастую эта храбрость ставит его жизнь под угрозу.

Во время съемок картины «Авангард» Джеки случайно застрял под камнем в море и долго не мог выбраться самостоятельно. Если бы актер запаниковал и потерял весь кислород, кто знает, чем бы это закончилось. К счастью, его коллеги вовремя заметили отсутствие актера и сумели быстро освободить его из подводного плена. Этот инцидент напугал съемочную группу и режиссер Стэнли Тонг хотел даже приостановить съемки, но Джеки сумел всех успокоить и продолжить работу.

Напомним, в сентябре Джеки Чану пришлось извиняться перед российскими фанатами за то, что он не смог посетить премьеру картины «Тайна печати дракона» со своим участием.

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Джеки Чанкаскадёрна грани жизни и смертифильм
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На грани смерти: Джеки Чан едва не утонул во время съемок
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