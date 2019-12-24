Карты, деньги, МакКонахи: вышел второй трейлер фильма «Джентльмены»

Компания STX Entertainment выложила в интернет уже второй трейлер «Джентльменов», новой работы Гая Ричи. После «Аладдина» режиссер решил отойти от милых мюзиклов и вновь вернулся к жанру криминальной комедии. В главных ролях снялись Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Хью Грант и Колин Фаррелл.

По сюжету фильма наркобарон решает отойти от дел и продать свою империю миллионеру, но что-то, как обычно, пойдет не так. Премьера запланирована на февраль следующего года.

Напомним, актер, исполнивший роль Аладдина в прошлой работе Ричи, очень жаловался в одном из своих интервью на нелегкую работу актера. По слвоам мужчины, после выхода картины он фактически сидит без работы, так как даже главная роль в успешном блокбастере не гарантирует, что киностудии будут бегать за тобой с предложениями о новых съемках.