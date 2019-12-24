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Карты, деньги, МакКонахи: вышел второй трейлер фильма «Джентльмены»

Гай Ричи собрал именитых актеров и создал очередной шедевр.

Карты, деньги, МакКонахи: вышел второй трейлер фильма «Джентльмены»
Гай Ричи. Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com

Компания STX Entertainment выложила в интернет уже второй трейлер «Джентльменов»,  новой работы Гая Ричи. После «Аладдина» режиссер решил отойти от милых мюзиклов и вновь вернулся к жанру криминальной комедии. В главных ролях снялись Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Хью Грант и Колин Фаррелл.

По сюжету фильма наркобарон решает отойти от дел и продать свою империю миллионеру, но что-то, как обычно, пойдет не так. Премьера запланирована на февраль следующего года.

Напомним, актер, исполнивший роль Аладдина в прошлой работе Ричи, очень жаловался в одном из своих интервью на нелегкую работу актера. По слвоам мужчины, после выхода картины он фактически сидит без работы, так как даже главная роль в успешном блокбастере не гарантирует, что киностудии будут бегать за тобой с предложениями о новых съемках.

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Карты, деньги, МакКонахи: вышел второй трейлер фильма «Джентльмены»
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