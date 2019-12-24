Попытка номер пять: в Голливуде снова хотят экранизировать «Кэрри» Стивена Кинга

Телекомпаниям все не дает покоя один из главных романов маэстро ужасов Стивена Кинга. По книге «Кэрри» уже снимали фильмы, а вот теперь телеканал FX совместно с компанией Metro-Goldwyn-Mayer планирует сделать сериал про девочку, которую лучше не злить. По данным зарубежных СМИ, производство уже началось, но пока находится на очень раннем этапе, даже сценария нет, не говоря уже о касте актеров.

Есть и неожиданные новости, по данным издания collider, на главную роль рассматриваются транссексуалы и темнокожие актрисы, что не порадует фанатов оригинальной книги, в которой героиня была представлена как белая девушка.

Последняя попытка экранизировать роман была не самой успешной, фильм «Телекинез» с Хлоей Грейс Морец не получил одобрения как критиков, так и зрителей.