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«Да здравствует декабрь»: Лобода «пересела» на метро из-за московских пробок

Экс-солистка группы «ВИА Гра» отметилась на съемках нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Да здравствует декабрь»: Лобода «пересела» на метро из-за московских пробок
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» приняла участие в съемках нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. На площадке 36-летняя Светлана Лобода появилась в облегающем черном платье на бретельках, сделав акцент на губах с помощью алой помады. Еще до того, как певица прибыла в Останкино, на личной страничке в Instagram знаменитость пожаловалась на московские пробки. Больше двух часов артистка провела в дороге.

«Да здравствует декабрь. Вы нас ждете?» — сетовала Лобода в Stories, общаясь со своими поклонниками.

Певица Светлана Лобода
Светлана Лобода появилась на съемочной площадке шоу «Вечерний Ургант» в платье на бретельках (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

Несмотря на заторы, певица все-таки успела приехать к началу съемок. Примечательно, что уже поздним вечером, возвращаясь домой Светлана решила «пересесть» на метро, не захотев снова оказаться в центре московской пробки. Украинская исполнительница опубликовала в микроблоге селфи из подземки.

Возвращаясь домой Светлана Лобода «пересела» на метро из-за московских пробок (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

«Как давно вы были в метро?!» — слышится за кадром голос одного из сопровождающих Лободы.

«Пару месяцев назад во Франции», — вспомнила певица.

Напомним, что ранее Светлана Лобода вместе с восьмилетней дочкой Тильдой побывала на съемках программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале. В студии ток-шоу также появилась мама певицы — Наталья Васильевна и младшая сестра Ксения.

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«Да здравствует декабрь»: Лобода «пересела» на метро из-за московских пробок
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