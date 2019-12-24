«Да здравствует декабрь»: Лобода «пересела» на метро из-за московских пробок

Экс-солистка группы «ВИА Гра» приняла участие в съемках нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. На площадке 36-летняя Светлана Лобода появилась в облегающем черном платье на бретельках, сделав акцент на губах с помощью алой помады. Еще до того, как певица прибыла в Останкино, на личной страничке в Instagram знаменитость пожаловалась на московские пробки. Больше двух часов артистка провела в дороге.

«Да здравствует декабрь. Вы нас ждете?» — сетовала Лобода в Stories, общаясь со своими поклонниками.

Несмотря на заторы, певица все-таки успела приехать к началу съемок. Примечательно, что уже поздним вечером, возвращаясь домой Светлана решила «пересесть» на метро, не захотев снова оказаться в центре московской пробки. Украинская исполнительница опубликовала в микроблоге селфи из подземки.

«Как давно вы были в метро?!» — слышится за кадром голос одного из сопровождающих Лободы. «Пару месяцев назад во Франции», — вспомнила певица.

Напомним, что ранее Светлана Лобода вместе с восьмилетней дочкой Тильдой побывала на съемках программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале. В студии ток-шоу также появилась мама певицы — Наталья Васильевна и младшая сестра Ксения.