«У нас это называется русский салат»: Милош Бикович рассказал про сербский Новый год

Актер Милош Бикович в преддверии Нового года рассказал в эфире «Вечернего Урганта», как в его родной Сербии отмечают этот праздник.

больше по теме Ургант предложил отдать Бондарчуку триллион бюджетных денег Речь идет о неизрасходованных государственных средствах в 2019 году.

Многие традиции очень схожи с российскими. К примеру, на праздничный стол здесь подают оливье, правда, есть в этом блюде небольшое отличие – название. «У нас это называется русский салат», — сказал Милош. Кроме того, вместо мандарин здесь предпочитают апельсины. А из алкогольных напитков – глинтвейн. Ургант посмеялся над этой традицией. По его словам, россияне пьют глинтвейн на Новый год только, если человек случайно поставил разведенный спирт на огонь.

На вопрос Ивана Урганта, произносит ли сербский президент перед Новым годом речь, как это делается в России, актер ответил: «Это не один и тот же человек?». Ведущий шоу назвал ответ Биковича «шпионскими штучками» и закрыл тему.