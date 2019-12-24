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«Утро начинается не с кофе»: 17-летняя дочь Климовой поделилась селфи из больницы

При этом от дальнейших комментариев по этому поводу Елизавета Хорошилова отказалась.

«Утро начинается не с кофе»: 17-летняя дочь Климовой поделилась селфи из больницы
Екатерина Климова с дочкой Елизаветой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

17-летняя дочь Екатерины Климовой опубликовала в Instagram селфи из больницы. При этом от дальнейших комментариев по этому поводу Елизавета отказалась. Девушка отметилась на фото в коридоре одной из московских клиник с выпиской в руках. Наследница ювелира Ильи Хорошилова не стала объяснять подписчикам, по какой причине она оказалась в больнице — из-за планового обследования или же срочной госпитализации. Примечательно, что дальнейших снимков уже из больничной палаты в Stories Елизаветы не последовало.

«Утро начинается не с кофе», — лаконично отметила дочка Климовой.

Старшая дочка Екатерины Климовой - Елизавета Хорошилова
Дочка Екатерины Климовой поделилась селфи из больницы (Фото: Instagram.com/khrsh.lv)

Напомним, что дочка актриса оканчивает одиннадцатый класс. Девушке предстоит получить аттестат зрелости и определиться с выбором профессии. Елизавета уже говорила о том, что она не грезит об актерской стезе. Наследница Климовой планирует связать свою жизнь с журналистикой, как это сделала дочка Дмитрия Маликова Стефания. Несмотря на развод родителей, Елизавета поддерживает контакт с отцом. Примечательно, что и сама актриса сумела сохранить с экс-возлюбленным дружеские отношения. Ко всему прочему, Екатерина с легкостью нашла общий язык с нынешней супругой Ильи Хорошилова — актрисой Еленой Бирюковой.

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«Утро начинается не с кофе»: 17-летняя дочь Климовой поделилась селфи из больницы
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