Ангелина Вовк проведет медовый месяц во французском замке

Телеведущая Ангелина Вовк, которой сейчас 77 лет и которая не так давно объявила о предстоящей свадьбе с музыкальным критиком Михаилом Куницыным, проведет медовый месяц во французском замке в Бретани. По словам диктора Владимира Березина, в замке проживает его дочь Юлия. Он добавил, что Ангелина Вовк уже приняла предложение посетить Францию с избранником.

Кстати, именно дочь Владимира Березина согласилась сделать для Вовк и Куницына свадебную фотосессию. Он добавил, что сейчас держит кулачки, чтобы свадьба состоялась. Напомним, избранник Ангелины Вовк младше ее на 27 лет.

Сами будущие муж и жена пока предпочитают о своей грядущей свадьбе не распространяться. Ранее Ангелина Вовк только обмолвилась, что ей действительно поступило предложение от молодого избранника.

Между тем коллега Ангелины Вовк, телеведущая Анна Шатилова не верит, что свадьба может состояться. Она считает, что Вовк таким образом пошутила, чтобы привлечь внимание к своей персоне и лишний раз попиариться, сообщает «Комсомольская правда».