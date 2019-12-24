Ургант предложил отдать Бондарчуку триллион бюджетных денег

Речь идет о неизрасходованных государственных средствах в 2019 году.

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» прокомментировал предложение лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова раздать россиянам неизрасходованные в бюджете деньги. Речь идет о триллионе рублей.

Телеведущий посчитал, что на каждого россиянина придется по 7 тыс. рублей. Однако, если убрать детей, которым «не нужны деньги», пенсионеров, которые уже «накопили», бюджетников, у которых «зарплата постоянно растет», и людей среднего возраста, у которых «сил много и работы», останутся 550 депутатов Государственной Думы. И вот тогда деньги станут более ощутимыми.

Иван удивился, как в такой стране с большими возможностями не нашли способа потратить бюджетные деньги.