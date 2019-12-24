«Я выброшу все телефоны в окно сегодня же вечером!»: коллега Гузеевой рассказал о ревности актрисы

Коллега телеведущей проекта «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой рассказал, как актриса общается с мужем. Оказывается, она все время ревнует известного ресторатора Игоря Бухарова.

Как отметил коллега Гузеевой, дело в том, что звезда все время в чем-то подозревает избранника. Не так давно во время программы «Давай поженимся!» она просто сорвалась. Разговор как раз зашел о том, как мужчины находят любовниц через социальные сети и переписываются с дамами, пока их жены ничего не знают.

Как отметил коллега Гузеевой, дело в звездной семье уже не раз чуть ли не доходило до развода. Актриса считает, что муж звонит любовницам. При этом Игорю Бухарову никак нельзя без телефона. Он все время должен оставаться на связи.

«Я выброшу все телефоны в окно сегодня же вечером!» — произнесла она фразу на программе, которую ранее сказала мужу. В то же время коллега Гузеевой подчеркнул, что актрисе с мужем все-таки хватило опыта, чтобы сгладить все недомолвки. Они продолжают жить под одной крышей и счастливы, сообщает «Комсомольская правда».