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«Люди перестанут смеяться»: Ургант поиздевался над «Уральскими пельменями»

Телеведущий уверен, что юмористическую передачу никто не станет смотреть без горячительного.

«Люди перестанут смеяться»: Ургант поиздевался над «Уральскими пельменями»
Иван Ургант. Фото Global look press.

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» искрометно прокомментировал известие о повышении цены на водку и заодно посмеялся над передачей «Уральские пельмени». С 1 января 2020 года стоимость алкогольного напитка будет не менее 230 рублей за пол-литра, ранее минимум составлял 215 рублей.

«Повышать цены 1 января – это подло. Что скажет человек, когда узнает, что водка стала дороже? Мы всей страной скажем хором: «А-а-а», — произнес Иван с легким стоном. По словам ведущего, так он попытался изобразить похмелье.

Кадр из «Вечернего Урганта». Фото
Кадр из «Вечернего Урганта»

«Первого января повышать цены на водку – это все равно, что восьмого марта увеличивать цены на цветы вдвое. Казалось бы, небольшое увеличение стоимости – всего в 15 рублей, а может привести к серьезным последствиям: грустным празднованиям дня города, люди перестанут смеяться на концертах «Уральских пельменей», люди перестанут выступать на концертах «Уральских пельменей», гонорар Димы Билана повысится на 15 рублей», — пошутил ведущий.

Напомним, недавно Teleprogramma.pro писала о старшей дочери Ивана Урганта, 19-летней Эрике. Девушка изучает искусство и фотографию в одной из престижных школ Нью-Йорка. В Америке она завела роман с темнокожим парнем, который уже называет ее своей женой. Свои чувства молодые люди открыто демонстрируют в Сети, выкладывая в личные блоги совместные фотографии. Заметим, что Эрика на самом деле является телеведущему падчерицей, но мужчина настолько привязан к девушке, что называет ее исключительно дочерью.

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«Люди перестанут смеяться»: Ургант поиздевался над «Уральскими пельменями»
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