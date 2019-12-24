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На Первом канале 1 января покажут финал «Голоса» и «Тот самый концерт» Пугачевой

Зрителям не придется скучать в первый день Нового года.

На Первом канале 1 января покажут финал «Голоса» и «Тот самый концерт» Пугачевой
"Тот самый концерт" Пугачевой покажут 1 января/http://globallookpress.com/

Победитель популярного шоу «Голос» будет объявлен 1 января 2020 года. Прямой эфир начнется на Первом канале в 21.35. Зрителям, которые и будут определять победителя, предстоит выбрать из четырех участников. Каждая из команд делегирует в решающую стадию одного человека. Имя лучшего будет объявлено в прямом эфире.

Отметим, что весь доход от голосования будет направлен на благотворительные цели. Вести проект по традиции будет известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев.

Любопытно, что перед финалом «Голоса» зрители Первого канала увидят картину «Тот самый концерт», которая сейчас идет в кинотеатрах страны. Фильм начнут транслировать в 20.00 на «первой кнопке».

Добавим, что киноверсия была записана во время концерта Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. Как известно, Примадонне 17 апреля нынешнего года исполнилось 70 лет, сообщает пресс-служба Первого канала.

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Тэги:

Алла ПугачеваПервый каналФильм "Тот самый концерт"шоу "Голос"
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На Первом канале 1 января покажут финал «Голоса» и «Тот самый концерт» Пугачевой
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