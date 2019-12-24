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СМИ: худрук «Современника» Галина Волчек впала в кому

Помощница подтвердила, что у режиссера возникли проблемы со здоровьем.

СМИ: худрук «Современника» Галина Волчек впала в кому
Галина Волчек впала в кому/https://ren.tv/news/v-rossii/640561-pomoshchnitsa-o-gospitalizatsii-galiny-volchek-ona-zabolela

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, по информации сразу нескольких СМИ, впала в кому после госпитализации. Известно, что накануне ночью прославленный режиссер начала жаловаться на боли в груди. В ее квартиру была вызвана скорая помощь. Было принято решение о госпитализации звезды. Позже стало ясно, что у нее не все в порядке с сердцем.

По словам помощницы Галины Волчек Розанны, режиссер, как она выразилась, «заболела». «Подробности потом скажут. Я подробности не знаю», — заявила она в беседе с «РЕН-ТВ».

Отметим, что Галина Волчек является одним из самых известных российских режиссеров. Она уже много лет руководит театром «Современник». При этом она до сих пор появляется в театре, хотя это в последние годы и дается ей непросто.

Галина Волчек — автор большого количество театральных работ. Сейчас ей 86 лет. В последние годы у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

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Галина ВолчекГалина Волчек последние новоститеатр "Современник"
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СМИ: худрук «Современника» Галина Волчек впала в кому
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