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«Ребенок в два года тусуется без меня»: дочь Дакоты посетила день рождения сына Тодоренко

Сама певица не смогла присутствовать на празднике у годовалого Майкла.

«Ребенок в два года тусуется без меня»: дочь Дакоты посетила день рождения сына Тодоренко
Дакота дружит с семьей Тодоренко и Топалова/http://globallookpress.com/

Певица Рита Дакота в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своей двухлетней дочери Мии. Она родила ребенка в октябре 2017 года от музыканта Влада Соколовского, с которым позже рассталась из-за его постоянных измен. Сейчас звезда одинока, хотя и отмечает, что у нее есть воздыхатель. Как отметила звезда, она дружит с семьей телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова. Кстати, ее дочь была на дне рождения годовалого Майкла.

«Я не смогла быть на празднике. Мия ездила к Майклу со своей крестной, которая также в отличных отношениях с Региной. Они там все пандами переоделись. Было очень забавно и смешно. Ребенок в два года тусуется без меня», — пошутила исполнительница.

По ее словам, Мия — очень артистичный ребенок, с прекрасной растяжкой. Причем сама Дакота отметила, что этим она пошла в папу, который выступал в «Тодесе». «Я ее спрашиваю: «Мия, ты актриса?» Она мне отвечает: «Я — модель», — сказала Дакота.

По словам певицы, девочка уже считает до десяти, несмотря на совсем юный возраст. Знает некоторые английские слова. С ней занимаются преподаватели. Рита Дакота добавила: для нее самое важное, чтобы ее дочь была в будущем счастливой, а какую профессию она выберет, не так и важно.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Влад ТопаловМия СоколовскаяРегина ТодоренкоРита Дакота
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«Ребенок в два года тусуется без меня»: дочь Дакоты посетила день рождения сына Тодоренко
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