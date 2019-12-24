«Россия 1» покажет отреставрированную «Иронию судьбы, или С легким паром!»

Телеканал «Россия-1» впервые покажет отреставрированную версию комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» от которой без ума миллионы россиян. От первоначальной версии фильма она будет отличаться, как заметили на телеканале, «более яркими цветами и четкими деталями». Картина будет показана в Full HD качестве.

Интересно, что точное время показа легендарной ленты пока неизвестны. Как заверили на «России 1», это станет ясно, когда будет опубликована телепрограмма на новогоднюю ночь. Сейчас прорабатываются последние детали.

Отметим, что последние годы легендарный фильм режиссера Эльдара Рязанова по очереди показывают Первый канал и «Россия 1». В прошлом году ленту можно было увидеть на «первой кнопке». Таким образом, в этом году она будет показана на «России 1», сообщает РБК.

Отметим, что фильм Эльдара Рязанова уже много лет у многих россиян ассоциируется с Новым годом. Без него невозможно представить новогоднюю ночь.

Добавим, что многие россияне по праву считают данным фильм шедевром советского кинематографа. Кстати, на главную роль, как недавно стало известно, планировали певицу Аллу Пугачеву. Об этом Примадонна сама призналась широкой общественности во время интервью на Первом канале. Дело в том, что актриса Барбара Брыльска не соглашалась первое время на роль. Впрочем, позже ее все-таки удалось уговорить. Что касается Пугачевой, то в легендарной ленте ей доверили исполнять песни. Исполнительница также говорила, что надеется сыграть еще в какой-нибудь картине. По ее словам, ее обещал задействовать в одной из своих работ режиссер Никита Михалков. Она надеется, что мэтр кинематографа сдержит свое слово, данное много лет назад.