«Малая, потерпи год»: Дакоте после разрыва с Соколовским позвонила Бузова

Певица Рита Дакота в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что после разрыва с мужем музыкантом Владом Соколовским ей позвонила певица и телеведущая Ольга Бузова. Она захотела поддержать исполнительницу, которая переживала не самые лучшие моменты в своей жизни.

«Ольга мне сказала: «Малая, потерпи год. Через год отпускает. Будет легче», — заявила Рита Дакота.

По ее словам, Бузова была права. Ей причем полегчало из-за разрыва с мужем даже чуть раньше. «Теперь всем говорю, чтобы представляли будто оказались на год в тюрьме, а потом вышли и жизнь наладилась», — сказала певица.

Как отметила Рита Дакота, после развода ей приписывали отношения с самыми неожиданными личностями. Например, с теннисистом Маратом Сафиным, которого она даже не знает. «Нет у меня сейчас отношений в их классическом понимании. Хотя ухажер у меня есть. Я называю его вдохновитель. Я сейчас просто на таком подъеме. Очень много любви к людям и к музыке», — заявила Рита Дакота.