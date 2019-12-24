«Больше тебя никому не отдам»: Шаляпин появился в свете с Копенкиной

Совсем недавно Прохор Шаляпин расстался с Виталиной Цымбалюк-Романоской. Заявив, что не может дать ей того, что она от него ожидает. А именно – серьезных отношений и семью. Кроме того, артист сообщил, что они оба заигрались в публичность, тем самым уничтожив чувства. При этом сама пианистка намекнула в своем блоге, что их отношения были фиктивными.

И, пока поклонники пытаются разобраться, что же это было на самом деле, певец вышел на одну сцену со своей бывшей женой Ларисой Копенкиной. Пара выступила на одном из корпоративов, исполнив песню «Мы не такие». «Больше тебя никому не отдам, сколько бы нам не вставляли палки», — спели они, в очередной раз взволновав публику. Что это значит? Прохор и Лариса намекают, что они снова вместе?

«Так и есть. Мы не такие как все, мы офигенные и счастливые, несмотря на все минные поля и приключения. Счастья тебе, родной!» — написала Лариса своему бывшему супругу в Instagram.

Как вы считаете, у этой пары есть будущее?