«Не хочется ломать схему питания»: помощница Петросяна отказалась от хлеба

Как выяснилось, больше полугода ассистентка Евгения Вагановича не ест мучные изделия.

30-летняя помощница Евгения Петросяна проводит декабрьские каникулы в Германии. По словам девушки, за границей она столкнулась с серьезной гастрономической проблемой. Все свои неудобства Татьяна связала с постоянным поиском вкусной еды. Брухунова не стала скрывать: всюду, куда бы она ни заглянула — бар или ресторан — в широком ассортименте в меню представлены всевозможные колбасы и соски, супы с копченостями. Ассистентка юмориста безуспешно пытается отыскать кафе с паровой или тушеной пищей. Однако даже в самых роскошных ресторанах, по словам Татьяны, такой еды просто нет.

«Максимум, что можно найти — это добротную пасту», — сетует Брухунова.

Как выяснилось, уже больше полугода девушка не ест хлеб. Отказалась помощница Евгения Вагановича и от других мучных изделий.

«Не хочется ломать схему питания», — добавила ассистентка юмориста, отметив, что она считает дни до возвращения домой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна. Бывшая супурга артиста Елена Степаненко заявила, что может пожелать экс-возлюбленному только счастья, подметив, что возможная женитьба юмориста никак не отразится на их судебном деле по разделу совместно нажитого имущества.

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