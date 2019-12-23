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Владимир Путин признался, что вместо чая пьет другой напиток

Президент предпочитает отвар из трав.

Владимир Путин признался, что вместо чая пьет другой напиток
Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях. Фото: globallookpress.com

Оказывается, президент России Владимир Путин не пьет традиционный чай. Вместо него глава государства предпочитает заваривать алтайские травы.

Об этом политик сказал на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства в республике Адыгее 23 декабря.

«Вы знаете, я даже пью не чай… Я пью вообще… облитые кипятком травы с Алтая», — цитирует РИА Новости ответ Путина на один из вопросов.

Напомним, ранее выяснилось, какую окрошку предпочитает Владимир Владимирович. Главе государства нравится классический вариант на холодном квасе. Кстати, ранее журналисты поинтересовались, смотрит ли он «Игру престолов». Оказалось, что на такие вещи у Путина просто нет времени.

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Алтайский крайВладимир Путинлюбимый напитокчай
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Владимир Путин признался, что вместо чая пьет другой напиток
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