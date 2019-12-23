Работа Звягинцева попала в список 50 лучших фильмов десятилетия

Картина Андрея Звягинцева «Елена» попала в список 50 лучших фильмов уходящего десятилетия по версии журнала Rolling Stone. Работа нашего режиссера оказалась на 42-месте общего списка. На первой строчке оказалась неоднозначная драма «Лунный свет», которая в нашей стране не пользуется большой популярностью, мягко говоря.

Серебро получила «Социальная сеть» про создание одной из самых крупных соцсетей — Facebook. Бронзу завоевала «Корпорация Святые моторы», психоделическая картина про неведомое существо которое перемещается из жизни в жизнь. Обретает форму то мужчины, то женщины, то юноши, то умирающего старика.

На четвертой строчке драма «Отрочество», далее триллер «Прочь» и трагикомедия «Тони Эрдманн». Далее в списке лучших «Мастер» с Хоакином Фениксом, «Рома», «Безумный Макс: Дорога ярости» и мелодрама «Кэрол».