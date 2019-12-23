НОВОСТИ

Работа Звягинцева попала в список 50 лучших фильмов десятилетия

Рейтинг составило издание Rolling Stone.

Работа Звягинцева попала в список 50 лучших фильмов десятилетия
Андрей Звягинцев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Картина Андрея Звягинцева «Елена» попала в список 50 лучших фильмов уходящего десятилетия по версии журнала Rolling Stone. Работа нашего режиссера оказалась на 42-месте общего списка. На первой строчке оказалась неоднозначная драма «Лунный свет», которая в нашей стране не пользуется большой популярностью, мягко говоря.

Серебро получила «Социальная сеть» про создание одной из самых крупных соцсетей — Facebook. Бронзу завоевала «Корпорация Святые моторы», психоделическая картина про неведомое существо которое перемещается из жизни в жизнь. Обретает форму то мужчины, то женщины, то юноши, то умирающего старика.

На четвертой строчке драма «Отрочество», далее триллер «Прочь» и трагикомедия «Тони Эрдманн». Далее в списке лучших «Мастер» с Хоакином Фениксом, «Рома», «Безумный Макс: Дорога ярости» и мелодрама «Кэрол».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Rolling StoneАндрей Звягинцевлучший фильм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Работа Звягинцева попала в список 50 лучших фильмов десятилетия
Интересно?
Поделись с друзьями: