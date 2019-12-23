Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel

Кастинг актеров для нового сериала студии Marvel «Лунный рыцарь» совсем скоро начнется, уже поползли слухи, что роль главного героя исполнит Дэниел Рэдклифф. Издание Full Circle Cinema сообщает, что Marvel Studios ищет на эту роль исключительно еврея и якобы Дэниел станет идеальным прототипом для роли Марка Спектора.

Сериал про «Лунного рыцаря» — это один из многих проектов, которые создаются специально для стримингового сервиса Disney+, после закрытия Marvel Television. На данный момент нет не только даты выхода, но даже даты начала съемок, ведь перед «Лунным рыцарем» должны увидеть свет проекты «ВандаВижн», «Локи» и «Сокол и Зимний солдат».

По сюжету нового сериала, главный герой сын раввина, а также профессиональный боксер и наемник. Во время одной из своих миссий он оказывается повержен и чтобы спастись, вынужден пойти на сделку с древним богом. В общем, все как обычно в комиксах.