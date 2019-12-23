Из-за Трампа «Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома 2»

Как сообщает издание Mediaite, англоязычная «Википедия» закрыла для пользователей ресурса возможность редактировать данные на странице фильма «Один дома 2», а все из-за президента США Дональда Трампа, который исполнил в картине небольшую роль. Буквально на днях кто-то внес в описание картины фразу, что 18 декабря Дональд Трамп стал первым актером из всем съемочной группы, которому был объявлен импичмент. После этой выходки редактировать страницу фильма могут только проверенные временем пользователи ресурса, а роковую фразу с сайта удалили. То ли вмешательство президента помогло, то ли руководители сайта решили на шутить с первым лицом страны.

Как пояснили в «Википедии», данное решение проблемы не является уникальным и к нему частенько прибегаю администраторы ресурса в случаях, когда другие методы уже не помогают.

Напомним, в ходе минувшей недели американская палата представителей высказалась за импичмент Трампа. Голосование проходило по двум пунктам обвинения: злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию.