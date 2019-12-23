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Украинская Рапунцель ежедневно получает предложения о замужестве и не только

34-летняя украинка Алена Кравченко с волосами почти 2 метра говорит, что каждый день получает также просьбы понюхать ее шевелюру.

Украинская Рапунцель ежедневно получает предложения о замужестве и не только
Волосы Алены Кравченко. Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Украинка Алена Кравченко сама себя называет Рапунцель. И не зря – девушка отрастила волосы длиной 1,8 метра. По ее признанию, ей приходится тратить около часа, чтобы вымыть свои светлые локоны и еще столько же, чтобы их расчесать. Алена собрала уже больше 13 тысяч подписчиков на своей странице в Инстаграм, которые с удовольствием следят за ее жизнью.

«Моя мама с детства говорила мне, что длинная коса украшает женщину, ее слова живут в моем сердце всю жизнь. Для меня истинная красота в естественности, именно поэтому мои волосы такие длинные, это проявление моего внутреннего мира, моей души», – пишет Алена на своей странице.

По словам украинской Рапунцель, где бы она ни появилась, всегда привлекает к себе внимание. А интернет-популярность приносит ей множество поклонников, в том числе весьма странных.

«Когда люди замечают длину моих волос, они не могут скрыть восторга, это очень приятно. Мои подписчики часто радуют меня комплиментами. Родные и близкие гордятся тем, что я такая необычная. Много мужчин восхищается моими волосами, предлагают встречаться, вместе путешествовать, приглашают приехать в их страну, зовут замуж. А еще я получала необычные просьбы позволить понюхать мои волосы», — говорит Кравченко.

Такая копна локонов требует много внимания. Алена говорит, что моет голову раз в неделю, затрачивая на это около часа, дважды в день расчесывается и обрезает кончики каждые шесть месяцев.

«Обычно я заплетаю волосы в косу или делаю пучок. Для ухода использую и натуральные средства и профессиональные продукты. А чтобы лучше росли, раз в полгода обрезаю концы, в последний раз я делала это в июле – срезала 15 сантиметров», — говорит украинка и признается, что привыкла к такой длине и почти не чувствует неудобств, разве что иногда сама наступает на свои волосы.

«Истинная красота женщины в длинных волосах», — уверена украинская Рапунцель и признается, что не стригла волосы с 5 лет. «Я никогда не хотела обстричь свои волосы, но и не уверена, что хочу, чтобы отрастить их еще длиннее. Время покажет. Главный плюс длины моих волос в том, что я выделяюсь на фоне окружающих, у меня есть индивидуальность», — говорит Алена.

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Украинская Рапунцель ежедневно получает предложения о замужестве и не только
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