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YouТube в России могут заблокировать из-за «книжных пиратов»

Книжные издательства добрались до популярного видеохостинга.

YouТube в России могут заблокировать из-за «книжных пиратов»
Youtube. Фото: Carsten Rehder/dpa

Похоже, что книги могут стать причиной блокировки YouТube в России.

Мосгорсуд на днях поддержал книжное издательство «Эксмо» и его требование запретить незаконное распространение аудиокниги автора Лю Цысиня «Задача трёх тел» через видеосервисы YouTube и «Яндекс.Видео». Пираты вслух зачитывают книгу и размещают ее на видеохостинге, таким образом пытаясь обмануть систему. Если видео не будут удалены с указанных выше сервисов, то суд может принять решение об их блокировке.

Однако если у издателя удастся добиться справедливости, то это станет хорошим прецедентом, ведь на видеосервисе множество книг незаконно загруженных подобным образом, после последних лет успешной блокировки сайтов книжных пиратов, стало практически невозможно найти книги для прямого скачивания в Интернете, но как выяснилось, все они давно перекочевали на YouТube.

По законодательству России, любой пиратский ресурс подлежит блокировке, а после удовлетворения заявки «Эксмо» такими теперь считаются YouTube и «Яндекс.Видео». Если книги все же удалят, но потом опять вернут на видеосервисы, то сайты заблокируют навсегда.

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YouТube в России могут заблокировать из-за «книжных пиратов»
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