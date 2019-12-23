Найдено подтверждение, что Бузова встречается с блогером Манукяном

Личная жизнь главной холостячки страны Ольги Бузовой не дает покоя миллионам ее подписчиков. А в последнее время артистка все чаще подогревает слухи, что состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Девушка регулярно демонстрирует видео, записанные вместе с молодым человеком, при этом из роликов понятно, что пара состоит в очень теплых взаимоотношениях. Но все вопросы о статусе молодые люди оставляют без внимания. Представители пары тоже не спешат вносить ясность, не подтверждая и не отрицая данный факт, пишет сайт Актуальные новости.

Это вынуждает подписчиков проводить собственное расследование. На этот раз подтверждением отношений стало видео, которым поделился 26-летний блогер. Манукян по-свойски обедает аппетитным борщом, кашей и салатом, а компанию ему составляют домашние питомцы певицы.

Это дало основание предположить, что молодой человек не просто вхож в дом к девушке, но и чувствует там себя как дома. А еще многие сделали вывод, что Ольга Бузова отличная хозяйка и проявляет она свои таланты исключительно для Давида Манукяна.

К тому же, как считают поклонники, девушка явно что-то скрывает. Недавно она принимала участие в реалити-шоу «План Б», но не стала выбирать никого из претендентов. Она предпочла сама покинуть проект раньше срока, а еще на протяжении всех серий потенциальная невеста и блогер Dava делились в соцсети совместными видеороликами, на некоторых из них звезда даже разрешала себя целовать.

Кстати, парень уже знаком с родителями Ольги. Пару месяцев назад она поделилась снимком из ресторана, где ужинала в семейном кругу. На одном из кресел была замечена зеленая мужская куртка, в которой видели Давида Манукяна.