Актриса Хилари Дафф вышла замуж спустя год после рождения дочери

32-летняя американская актриса и певица Хилари Дафф вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Мэттью Кома, с которым она встречалась с января 2017-го, год назад у них родилась дочь Бэнкс. В мае 2019-го пара объявила о своей помолвке, и вот, 21 декабря, исполнила задуманное.

Несколько часов назад женщина выложила в Instagram фото с супругом на фоне машины с надписью «Молодожены». Мэттью женился в классическом смокинге, а его невеста надела простое, но элегантное белое платье с длинным шлейфом от брэнда Jenny Packham. СМИ сообщают, что свадебная церемония была довольно скромной и прошла в Лос-Анджелесе, на заднем дворе дома, в котором живут супруги.

После торжества Хилари выложила в Instagram видео, смонтированное для одного из модных журналов, в котором она предстала в своем свадебном платье и рассказала, почему выбрала именно такое.

Напомним, это второй брак американки. Ранее она была замужем за хоккеистом и родила ему сына. Известность актрисе принесла роль в телесериале канала Disney «Лиззи Магуайер», после она снялась в ряде комедий. В последние десять лет женщина реже снимается, больше озвучивает мультфильмы, также пишет книги и работает продюсером.