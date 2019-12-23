НОВОСТИ

Актриса Хилари Дафф вышла замуж спустя год после рождения дочери

Это второй брак американской звезды.

Актриса Хилари Дафф вышла замуж спустя год после рождения дочери
Хилари Дафф вышла замуж во второй раз. Фото: Mayer/face to face

32-летняя американская актриса и певица Хилари Дафф вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Мэттью Кома, с которым она встречалась с января 2017-го, год назад у них родилась дочь Бэнкс. В мае 2019-го пара объявила о своей помолвке, и вот, 21 декабря, исполнила задуманное.

Несколько часов назад женщина выложила в Instagram фото с супругом на фоне машины с надписью «Молодожены». Мэттью женился в классическом смокинге, а его невеста надела простое, но элегантное белое платье с длинным шлейфом от брэнда Jenny Packham. СМИ сообщают, что свадебная церемония была довольно скромной и прошла в Лос-Анджелесе, на заднем дворе дома, в котором живут супруги.

После торжества Хилари выложила в Instagram видео, смонтированное для одного из модных журналов, в котором она предстала в своем свадебном платье и рассказала, почему выбрала именно такое.

Напомним, это второй брак американки. Ранее она была замужем за хоккеистом и родила ему сына. Известность актрисе принесла роль в телесериале канала Disney «Лиззи Магуайер», после она снялась в ряде комедий. В последние десять лет женщина реже снимается, больше озвучивает мультфильмы, также пишет книги и работает продюсером.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

вышла замужЗвездная свадьбамолодая актрисаСвадьбаХилари Дафф
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актриса Хилари Дафф вышла замуж спустя год после рождения дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: