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«Мосфильм» построит киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон

Стройка на территории киноконцерна начнется уже в следующем месяце.

«Мосфильм» построит киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон
Карен Шахназаров показывает «Мосфильм» Дмитрию Медведеву. 2018 год. Фото: Mosfilm

К 2022 году «Мосфильм» расстроится. В смысле, у него станет больше зданий. В декабре организация получила разрешение на строительство на своей территории киноконцертного комплекса премиум-класса и нового съемочного павильона. Эту новость озвучил на пресс-конференции гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров, передает ТАСС.

Отметим, что новый комплекс будет обладать четырьмя кинозалами (его смогут свободно посещать москвичи и гости столицы), а новый павильон станет уже 17-м по счету в «Мосфильме». Это будут два сопряженных между собой здания, строительство которых начнется уже в январе 2020 года.

Добавим, что «Мосфильм» занимает 30 гектаров площади и является одной из крупнейших киностудий Европы. За почти вековую историю в нем было снято более 2,5 тысячи фильмов. Концерн хранит около 300 тысяч уникальных костюмов, старинную мебель и прочий реквизит.

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Тэги:

Карен ШахназаровМоскваМосфильмроссийское кино
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«Мосфильм» построит киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон
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