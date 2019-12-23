«Жалко девочку, зазвездила рано»: Винокур осадил Борщеву за призыв закрыть «Аншлаг»

Народный артист РСФСР считает, что с подобным предложением допустимо выступать разве что человеку искусства, снискавшему признание и почет.

70-летняя Регина Дубовицкая стала новой героиней шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии программы появилась и экс-участница Comedy Woman Елена Борщева, которую многие поклонники помнят еще по КВН. Девушка заявила: она даже не догадывалась о том, что такая юмористическая передача как «Аншлаг» продолжает свое существование. По мнению знаменитости, эту программу уже давно надо было закрыть, так как она вряд ли может конкурировать с другими шоу.

В ответ сама Дубовицкая заявила, что закрывать «Аншлаг» никто не собирается, сославшись на высокие рейтинги и зрительскую любовь. О том же в интервью Teleprogramma.pro высказался и 71-летний Владимир Винокур. Народный артист РСФСР подметил, что с подобным предложением допустимо выступать разве что человеку искусства, снискавшему признание и почет.

По мнению юмориста, Елена глубоко ошибается в своих суждениях. Кроме того, Владимир Натанович предположил, что Борщева просто «зазвездилась».