«Жалко девочку, зазвездила рано»: Винокур осадил Борщеву за призыв закрыть «Аншлаг»

70-летняя Регина Дубовицкая стала новой героиней шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии программы появилась и экс-участница Comedy Woman Елена Борщева, которую многие поклонники помнят еще по КВН. Девушка заявила: она даже не догадывалась о том, что такая юмористическая передача как «Аншлаг» продолжает свое существование. По мнению знаменитости, эту программу уже давно надо было закрыть, так как она вряд ли может конкурировать с другими шоу.
В ответ сама Дубовицкая заявила, что закрывать «Аншлаг» никто не собирается, сославшись на высокие рейтинги и зрительскую любовь. О том же в интервью Teleprogramma.pro высказался и 71-летний Владимир Винокур. Народный артист РСФСР подметил, что с подобным предложением допустимо выступать разве что человеку искусства, снискавшему признание и почет.
По мнению юмориста, Елена глубоко ошибается в своих суждениях. Кроме того, Владимир Натанович предположил, что Борщева просто «зазвездилась».
«Я с огромным уважением отношусь к новым юмористическим шоу — Comedy Club и Comedy Woman. Я с ребятами дружу… Но люди то разные! Елена сказала в эфире, что «Аншлаг» нужно осудить и закрыть… Она смешная девочка — Лена Борщева — но прав таких у нее нет.
Так высказываться может человек, который уже что-то сказал в искусстве. Его запомнили, его знают, его любят. А «Аншлаг» — это огромное количество прекрасных артистов, которые и сегодня имеют высочайший рейтинг… Работают по всей стране, собирают залы большие.
Люди сидят у телевизора смотрят. Кто?! Лена Борщева — закрывать «Аншлаг»?! Смешно, конечно. Понимаете в чем дело, ну жалко девочку. Зазвездила рано», — сказал Винокур.