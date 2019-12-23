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«Жалко девочку, зазвездила рано»: Винокур осадил Борщеву за призыв закрыть «Аншлаг»

Народный артист РСФСР считает, что с подобным предложением допустимо выступать разве что человеку искусства, снискавшему признание и почет.

«Жалко девочку, зазвездила рано»: Винокур осадил Борщеву за призыв закрыть «Аншлаг»
Владимир Винокур (Фото: Globallookpress.com)

70-летняя Регина Дубовицкая стала новой героиней шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии программы появилась и экс-участница Comedy Woman Елена Борщева, которую многие поклонники помнят еще по КВН. Девушка заявила: она даже не догадывалась о том, что такая юмористическая передача как «Аншлаг» продолжает свое существование. По мнению знаменитости, эту программу уже давно надо было закрыть, так как она вряд ли может конкурировать с другими шоу.

В ответ сама Дубовицкая заявила, что закрывать «Аншлаг» никто не собирается, сославшись на высокие рейтинги и зрительскую любовь. О том же в интервью Teleprogramma.pro высказался и 71-летний Владимир Винокур. Народный артист РСФСР подметил, что с подобным предложением допустимо выступать разве что человеку искусства, снискавшему признание и почет.

По мнению юмориста, Елена глубоко ошибается в своих суждениях. Кроме того, Владимир Натанович предположил, что Борщева просто «зазвездилась».

Юмористка Елена Борщева
Елена Борщева выступила с предложением закрыть «Аншлаг» (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

«Я с огромным уважением отношусь к новым юмористическим шоу — Comedy Club и Comedy Woman. Я с ребятами дружу… Но люди то разные! Елена сказала в эфире, что «Аншлаг» нужно осудить и закрыть… Она смешная девочка — Лена Борщева — но прав таких у нее нет.

Так высказываться может человек, который уже что-то сказал в искусстве. Его запомнили, его знают, его любят. А «Аншлаг» — это огромное количество прекрасных артистов, которые и сегодня имеют высочайший рейтинг… Работают по всей стране, собирают залы большие.

Люди сидят у телевизора смотрят. Кто?! Лена Борщева — закрывать «Аншлаг»?! Смешно, конечно. Понимаете в чем дело, ну жалко девочку. Зазвездила рано», — сказал Винокур.

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Тэги:

Comedy WomanВладимир ВинокурЕлена БорщеваЛера КудрявцеваПрограмма "Аншлаг"Программа "Секрет на миллион"Регина Дубовицкая
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«Жалко девочку, зазвездила рано»: Винокур осадил Борщеву за призыв закрыть «Аншлаг»
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