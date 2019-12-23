«Текст», «Дылда» и другие: объявлены номинанты кинопремии «Золотой орел»

В последний день января наступающего года в Москве пройдет уже 18-я по счету церемония вручения кинопремии «Золотой орел». А в конце декабря стали известны номинанты на получение награды, каждого из которых усердно отбирала национальная академия кинематографических искусств и наук России.

За звание «Лучшего фильма» сразятся «Бык», «Дылда», «Одесса», «Т-34» и «Текст». Напомним, что «Дылда» также номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», надеемся, картине режиссера Кантемира Балагова повезет и ее по достоинству оценят члены жюри.

Лучшим актером может стать Александр Петров либо Юрий Борисов, причем у Петрова шансов гораздо больше, ведь его номинировали сразу за два фильма — «Т-34» и «Текст». Желаем Борисову не сдаваться и верить в победу.

Неожиданная номинация «Лучший зарубежный фильм в российском прокате», тут всего три претендента, жюри посчитало именно эти фильмы самыми достойными за весь год: «Зеленая книга», «Король Лев», «Однажды в… Голливуде».