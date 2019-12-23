«Мы будем с ним окучивать весь рынок»: Грушевский собирается выступать с сыном

Юморист Михаил Грушевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своем наследнике четырехлетнем Михаиле Михайловиче. Ребенок появился на свет в 2015 году от второй жены пародиста маркетолога и переводчика Евгении Гусляровой.

«Он весь в отца. Такой же кучерявый. Помню, как в своем в детстве босоногом я пел чудовищно фальшиво. Он уверенно поет. Нахраписто и нагло. Еще ему английский язык хорошо дается. Сын уже увлекается футболом. Мне это приятно. Он, как и я, болеет за ЦСКА. Уже знает, что красно-синий – самый сильный. Он уже реально интонирует меня», — сказал Михаил Грушевский — старший.

Между тем его супруга добавила, что ее муж и сын общаются на каком-то артистическом языке. «Я прямо в такие моменты любуюсь на них», — отметила Евгения Гуслярова.

Высказался Грушевский и о своей мечте. «У меня есть план. Сейчас, как известно, молодежь дерзкая. Многие шутки им не интересны. Я готовлю смену. Я буду выступать для старшей аудитории. Ну скажем так сорок плюс. А юную доверю сыну Михаилу Михайловичу. Мы будем с ним окучивать весь рынок», — добавил счастливый отец.