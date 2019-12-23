НОВОСТИ

«Мы будем с ним окучивать весь рынок»: Грушевский собирается выступать с сыном

Как отметил юморист, четырехлетний наследник уже его пародирует.

«Мы будем с ним окучивать весь рынок»: Грушевский собирается выступать с сыном
Грушевский рассказал о своем младшем сыне/http://globallookpress.com/

Юморист Михаил Грушевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своем наследнике четырехлетнем Михаиле Михайловиче. Ребенок появился на свет в 2015 году от второй жены пародиста маркетолога и переводчика Евгении Гусляровой.

«Он весь в отца. Такой же кучерявый. Помню, как в своем в детстве босоногом я пел чудовищно фальшиво. Он уверенно поет. Нахраписто и нагло. Еще ему английский язык хорошо дается. Сын уже увлекается футболом. Мне это приятно. Он, как и я, болеет за ЦСКА. Уже знает, что красно-синий – самый сильный. Он уже реально интонирует меня», — сказал Михаил Грушевский — старший.

Между тем его супруга добавила, что ее муж и сын общаются на каком-то артистическом языке. «Я прямо в такие моменты любуюсь на них», — отметила Евгения Гуслярова.

Высказался Грушевский и о своей мечте. «У меня есть план. Сейчас, как известно, молодежь дерзкая. Многие шутки им не интересны. Я готовлю смену. Я буду выступать для старшей аудитории. Ну скажем так сорок плюс. А юную доверю сыну Михаилу Михайловичу. Мы будем с ним окучивать весь рынок», — добавил счастливый отец.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгения ГусляроваМихаил ГрушевскийНовости googleпрограмма "Ты не поверишь"юморист
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы будем с ним окучивать весь рынок»: Грушевский собирается выступать с сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: