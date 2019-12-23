«Она ушла очень быстро»: муж Екатерины Дуровой рассказал о последних днях жизни актрисы

Муж актрисы Екатерины Дуровой, которая скончалась неделю назад, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл подробности смерти супруги. «Она ушла очень быстро. За два дня буквально. Рак победили, но лучевая болезнь. Убили кишечник. Вот так, ребята, за два дня две операции подряд», — сказал Владимир Ершов.

Многие актеры, которые работали вместе с дочерью легендарного актера Льва Дурова до сих пор не могут прийти в себя. «Я даже не знал, что она болела. Всегда была полна сил и надежд. Была дорогим мне человеком. Мы из разных театральных институтов выпускались в один год. Снимались вместе в картинах. Она всегда располагала к себе», — отметил актер Александр Балуев.

Как добавил актер Георгий Мартиросян, в театре на Малой Бронной Екатерина Дурова была всенародной любимицей.

«Я считал, что у нее просто плановая операция. Она не так давно делилась своими планами. Смерть в них точно не входила», — заявил он.