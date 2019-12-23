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Наталья Фатеева прекратила общение с родственниками, а сыном называет кота

23 декабря актрисе исполняется 85 лет, но отношения с близкими у нее непростые.

Наталья Фатеева прекратила общение с родственниками, а сыном называет кота
НАТАЛЬЯ ФАТЕЕВА. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Сегодня, 23 декабря, юбилей у актрисы Натальи Фатеевой. Женщине исполнилось 85 лет и ее по праву считают одной из самых ярких отечественных кинозвезд. Но большая дата не радует так сильно, ведь отношения с близкими у актрисы не ладятся. Как сообщает издание «Комсомольская правда», женщина ведет образ жизни, который принято считать закрытым, а единственная ее большая любовь на текущий момент, это огромный черный кот по кличке Филя, которого Наталья называет не иначе как «сыночком». К сожалению, с журналистами Фатеева общение тоже прекратила, хоть трубку телефона женщина снимает, но предпочитает сразу объяснить, что продуктивного общения не выйдет.

За последние годы она перенесла сразу несколько операций по замене шейки бедра, было даже осложнение, но в итоге все закончилось хорошо. Успешно пройдя курс реабилитации актриса смогла встать с инвалидного кресла, а после стала даже выходить гулять на улицу.

Отношения с детьми у Натальи Николаевны непростые. Она предпочитает не идти с ними на контакт, но, как оказалось, семейной драмы здесь нет, просто актриса привыкла к такому образу жизни.

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Наталья Фатеева прекратила общение с родственниками, а сыном называет кота
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