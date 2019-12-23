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Кеосаян считает, что именно он сделал Ветлицкую знаменитой

Благодаря ему вышел знаменитый клип исполнительницы «Посмотри в глаза».

Кеосаян считает, что именно он сделал Ветлицкую знаменитой
Кеосаян сделал Ветлицкую известной певицей/http://globallookpress.com/

Известный актер и телеведущий Тигран Кеосаян в студии программы «Судьба человека» рассказал о сотрудничестве с певицей Натальей Ветлицкой, которая, как известно, не так давно объявила о возвращении на сцену. Звезда вернулась в родную страну из Испании. В следующем году пройдет сразу несколько ее концертов.

«Нам в те годы надо было как-то денег заработать. Мы и подумать не могли, что этим клипом Наташи Ветлицкой «Посмотри в глаза» положим начало новому направлению. Я его называю – музыкальное видео. Мы все сняли и смонтировали», – заявил Тигран Кеосаян.

Как считает артист, именно этот клип сделал Ветлицкую культовой и известной. «Она стала секс-символом целого поколения. Я рад, что она сейчас возвращается на сцену. Желаю, чтобы все у нее было хорошо. Только пусть в политику не лезет. Тяжело ее слушать. Хочет петь – пусть поет. Это у нее лучше получается», — заметил Тигран Кеосаян.

Как сказал актер, в те годы он также очень дружил с режиссером Федором Бондарчуком. «Они со Светой жили у меня. Даже, как они говорят, своего сына Серея зачали в родительской квартире моих родителей», — заметил он.

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Кеосаян считает, что именно он сделал Ветлицкую знаменитой
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