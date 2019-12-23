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Любимые серьги Зыкиной продали за баснословные деньги

Цена украшений во время торгов повысилась более чем вдвое.

Любимые серьги Зыкиной продали за баснословные деньги
Людмила Зыкина. Фото Global look press.

Любимые серьги Людмилы Зыкиной с сапфирами в 17 карат продали на аукционе в Москве за 2,3 млн рублей, сообщают «Известия». Их стоимость увеличилась во время торгов более чем вдвое. На старте украшения оценивались в 1 млн рублей.

Эти серьги народная артистка Росси называла «мои серьги». Сапфиры темно-синего цвета на них овиваются россыпью бриллиантов старинной огранки «кабошон». Все камни ювелирного изделия – натуральные. Именно в этих серьгах звезда СССР запечатлена на большинстве фотографий, сделанных на концертах и других выступлениях. И даже на большинстве обложек пластинок Зыкина сфотографирована в них.

Кроме серег, на аукционе продали колье за 1,2 млн рублей 1970 года, выполненное из золота и 127 бриллиантов. Своим близким звезда рассказывала, что это украшение ей некогда подарил Гейдар Алиев.

Всего на торгах распродали 63 предмета Зыкиной, включая бусы, сделанные ею самой из бисера, ее пластинки и вещи. Часть вырученных средств пойдет на увековечивание памяти народной артистки.

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Любимые серьги Зыкиной продали за баснословные деньги
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