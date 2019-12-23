Дом в шариках и огоньках: Бородина устроила сюрприз дочке в день ее рождения

Дочери телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова исполнилось четыре года. В честь праздника звезда «Дома 2» устроила для нее сюрприз.

Всю комнату девочки Ксения погрузила в воздушные шарики: ими был усыпан весь пол, облеплен весь потолок, даже пространство в середине помещения было занято ими. Во главе всей этой воздушной композиции Бородина поставила надувных единорогов и огромную цифру 4. В тот момент, когда маленькая Теона входила в свою комнату, ведущая включила песню Happy Birthday to You и зажгла мерцающие фонарики. Эффект был потрясающим – девочка в буквальном смысле открыла рот от удивления.

Курбан Омаров поделился в stories Instagram моментами празднования дня рождения дочери. Торжество они провели в ресторане вместе с детьми и взрослыми. Малышей развлекали аниматоры в костюмах единорогов. А взрослые устроили безудержные танцы под песню Лободы «Суперзвезда».