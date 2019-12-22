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Cписок самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes

Лидером снова стала писательница из Великобритании

Cписок самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes
Джоан Роулинг. Фото: imago stock&people

В 2019 году на вершине хит-парада самых дорогих писателей мира вновь оказалась Джоан Роулинг, стоит написать серию книг о молодом волшебнике и всю оставшуюся жизнь можно не работать. По подсчетам издания Forbes, всего за год женщина заработала более 90 миллионов долларов. А сколько новых книг о мальчике, который выжил, мы прочли в этом году? Вот именно.

Так много денег писательница получила за пьесау «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также отчисления за строительство тематических парков развлечений по вселенной Гарри Поттера, ну и не стоит забывать о фильме «Фантастические твари».

Вторую строчку занял Джеймс Паттерсон, его доход составил 70 миллионов долларов. Совместное написание книги с Биллом Клинтоном имело бешеный успех.

На третьем месте Мишель Обама со своими мемуарами «Becoming. Моя история», книга принесла ей «всего» 36 миллионов.

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