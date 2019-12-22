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Дальше сами разбирайтесь: Джей Джей Абрамс не планирует работать над «Звездными Войнами»

Режиссер заявил представителям СМИ, что не планирует продолжать работу над киновселенной.

Дальше сами разбирайтесь: Джей Джей Абрамс не планирует работать над «Звездными Войнами»
Джей Джей Абрамс. Фото: Steve Vas via www.imago-images.d/www.imago-images.de

После не самой удачной премьеры последней части саги «Звездные Войны», которую с восторгом приняли критики, но буквально возненавидели простые зрители, режиссер картины Джей Джей Абрамс в своем интервью изданию Variety заявил, что не планирует продолжать работу над киновселенной.

Журналист также выяснил, что создателю 9 части официальной серии немного грустно находиться на премьере, а также ему печально, что работа над фильмом окончена. На вопрос, будет ли режиссер вновь снимать фильмы по «Звездным Войнам», Абрамс сначала ответил, что такое возможно, но буквально через секунду заявил, что это точно не случится. Напомним, что Джордж Лукас вообще предпочел проигнорировать премьеру, он с самого начала был недоволен тем, в какую сторону Disney уводит так бережно и на протяжении многих лет создаваемую серию фильмов.

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«Звёздные Войны»Джей Джей АбрамсПремьера
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Дальше сами разбирайтесь: Джей Джей Абрамс не планирует работать над «Звездными Войнами»
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