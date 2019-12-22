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Режиссер «Кошек» отправит в кинотеатры улучшенную версию мюзикла

Зрители и критики остались недовольны фильмом.

Режиссер «Кошек» отправит в кинотеатры улучшенную версию мюзикла
"Кошки". Фото: Universal Pictures Russia

Кинокомпания Universal Pictures решила дать мюзиклу «Кошки» второй шанс. После разгромных рецензий от зрителей и критиков, было решено разослать в кинотеатры новую версию картины, с улучшенными визуальными эффектами. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, компания была вынуждена пойти на такой шаг после личной просьбы от режиссера картины, Тома Хупера. Как сообщают источники, создатель фильма сразу предупредил, что не успевает полностью завершить работу над спецэффектами до выхода картины, но тогда непонятно, почему незаконченную версию фильма все же показывали в кинотеатрах, аж с 16 декабря.

Мировая премьера «Кошек» состоялась 20 декабря, а в России фильм выйдет только 2 января, в нашей стране этот мюзикл не особо популярен. Стоит отметить, что зрители все чаще оказывают влияние на спецэффекты в фильмах, например фанаты экранизации «Соника» были столь недовольны первым трейлером, что кинокомпания была вынуждена потратить несколько миллионов на полную переделку персонажа.

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Режиссер «Кошек» отправит в кинотеатры улучшенную версию мюзикла
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