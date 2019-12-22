«Она была фрау из немецких фильмов»: Укупник рассказал о своей пожилой домработнице

Музыкант Аркадий Укупник в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей домработнице. Одно время в его доме работала женщина, которой был чуть больше семидесяти лет. «Она была фрау из немецких фильмов. Очень приличная, как мне тогда казалось. А потом мы с женой уехали в Майами. Нас не было всего две недели», — сказал певец.

По словам Укупника, ночью они прилетели из США. Сразу легли спать, оставив все грязные вещи в ванной. «Жена Наталья на следующий день ушла на работу. В ванной дверь была открыта. Я только открыл глаза и слышу отборный мат от этой женщины. Вот так неожиданно фрау превратилась в фурию», — пошутил Аркадий Укупник.

Присутствующий в студии художник Никас Сафронов поделился своим неудачным опытом взаимоотношений с домработницами.

«У меня домработница работала около месяца. Потом у меня вдруг исчезли деньги. Она меня просто обокрала. Сбежала от меня. Причем устроилась работать, как позже выяснилось, к моему знакомому. Потом он также от ее рук пострадал», — сказал Никас Сафронов.