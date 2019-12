«Режиссер и чародей»: умер английский актер Тони Бриттон

Утром 22 декабря в Великобритании умер английский актер Тони Бриттон. Мужчине было 95 лет, из которых 62 года он посвятил кино.

Новость сообщила в Twitter дочь артиста — телеведущая Ферн Бриттон.

Our father, Tony Britton, died early this morning. Great actor, director and charmer. May flights of angels sing thee to thy rest. 👼🏻 pic.twitter.com/QEHel2jOZS

— Fern Britton (@Fern_Britton) December 22, 2019