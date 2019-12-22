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«Ира буянила»: друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу

Как заметил Андрей Кубасов, в отношениях музыканта с Ириной Салтыковой было все неспокойно.

«Ира буянила»: друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
Салтыкова в молодости скандалила с мужем/http://globallookpress.com/

Друг певца Виктора Салтыкова Андрей Кубасов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как развивались отношения музыканта с первой женой певицей Ириной Салтыковой. Как известно, много лет они расстались, но у них есть совместная дочь Алиса.

Андрей Кубасов. Фото
Друг Салтыкова нашел музыканта спустя девять лет/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Там все было в очень воспаленном состоянии. Эмоции зашкаливали. То безумная любовь, то драки. Она ему лицо несколько раз расцарапала, он ее за волосы таскал. Если бы кто-то в этот момент был рядом с ними, то точно загорелся. Искры во все стороны летели. Ира буянила. Один раз даже Витину маму ударила, между прочим женщину-блокадницу, пожилого человека», — заметил он.

Между тем мужчина добавил, что именно у него Виктор Салтыков скрывался от певицы со своей любовницей, которая в будущем стала его второй женой — Ириной Метлиной.

Интересно, что в студии программы друг Виктора Салтыкова объявился спустя девять лет после расставания с музыкантом. Сейчас мужчина живет только на пенсию по инвалидности. Он надеется, что известный музыкант вспомнил о нем.

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Андрей КубасовВиктор СалтыковИрина Салтыковапрограмма "Звезды сошлись"
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«Ира буянила»: друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
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