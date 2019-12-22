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«Ваш бред комментировать я не буду»: директор Заворотнюк пообщалась с журналистами

Марина Попова назвала бредом информацию о сборе денег для Анастасии.

«Ваш бред комментировать я не буду»: директор Заворотнюк пообщалась с журналистами
Анастасия Заворотнюк. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Директор Анастасии Заворотнюк назвала бредом информацию журналистов и отказалась отвечать на важный вопрос. Как сообщает издание 360, Марина Попова опровергла информацию о сборе денег на лечение Заворотнюк. Более того, женщина назвала подобную информацию бредом и продолжать общение с представителями СМИ на эту тему отказалась.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — это все, что сообщила женщина.

Напомним, ранее стало известно, что счета мужа актрисы, Петра Чернышева, были заморожены, налоговой Санкт-Петербурга что-то не понравилось в его действиях. По неподтвержденной пока информации, это могло быть связано с тем, что жители России добровольно переводили деньги на лечение Анастасии Заворотнюк. Но какими должны быть суммы, чтобы так обеспокоить представителей налоговых служб?

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Тэги:

Анастасия Заворотнюклечениесбор денег
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«Ваш бред комментировать я не буду»: директор Заворотнюк пообщалась с журналистами
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