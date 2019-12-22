Синоптик поведал, стоит ли москвичам ждать мороза в новогоднюю ночь

А надежда-то есть, несмотря на нынешнее тепло.

Предновогодняя неделя будет теплой, а в саму праздничную ночь все-таки похолодает. Такие прогнозы сделал для Москвы Росгидромет. Замначальника ситуационного центра данного ведомства Анатолий Цыганков рассказал, какую погоду стоит ждать жителям российской столицы.

По его словам, следующая неделя пройдет под влиянием теплого атмосферного фронта. До 27 декабря москвичи не вспомнят о морозах, на улице будет стоять устойчивый плюс. А потом атмосферное давление вырастет, что приведет к похолоданию.

«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», — цитирует Цыганкова канал RT.

Добавим, ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ценники отечественных звезд на новогодние корпоративы в уходящем году. По его словам, артисты на декабрьских выступлениях компенсируют свои убытки за весь год.