Домработница Батурина вспомнила, как уехала с его сыном от Рудковской в Калмыкию

Лариса Пушкарева два года была около бизнесмена и его детей.

Бывшая домработница бизнесмена Виктора Батурина Лариса Пушкарёва в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как уехала вместе с ним и его детьми Андреем от второй жены Юлии Салтовец и Николаем от третьей супруги продюсера Яны Рудковской в Калмыкию. Напомним, что Рудковская стала опекуном для Андрея. Позже после расставания с супругом она долго боролась с ним за сыновей.

«Я отработала на Батурина два года. Готовила, гладила, стирала. Следила за порядком в его доме. Я была с его детьми 24 часа. Затем мы уехали в Калмыкию. Я спросила его перед отъездом: «Я вам нужна?» Он ответил кратко: «Да», — заметила Лариса Пушкарёва, которая решила следовать за бизнесменом.

Как сказала женщина, Виктор Батурин был очень щедрым человеком. «Однажды я шла из магазина. Ко мне подошла девушка. Она сказала: «Я слышала, что где-то здесь недалеко живет Виктор Батурин с сыновьями. Я бы хотела попросить у него квартиру. Знаю, что он очень щедрый человек», — вспомнила она.

Как добавила женщина, Виктор Батурин много внимания уделял воспитанию сыновей. Проводил с ними все свободное время, брал, к примеру, на футбол.