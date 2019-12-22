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У Киркорова в гардеробной хранится 5500 пар обуви и 900 тысяч единиц одежды

Личный костюмер поп-короля Арсен Айрапетов рассказал о «главном шопоголике страны».

У Киркорова в гардеробной хранится 5500 пар обуви и 900 тысяч единиц одежды
У Киркорова огромная гардеробная/http://globallookpress.com/

Личный костюмер поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о гардеробной поп-короля.

«Я ее называю Нарнии. Там открываешь дверь и там такое бесконечное пространство. Я ее два года все это создавал. Причем у него три гардеробных. Одна 650 квадратных метров, вторая триста квадратов. Третья примерно столько же», — сказал стилист.

Всего у Филиппа Киркорова в гардеробной 5500 пар обуви и 900 тысяч единиц одежды. «Это вместе с носками и бижутерией», — подметил Айрапетов. Оказывается, костюмер работает у Киркорова пять лет. За это время он создал 13 тысяч луков.

«Приходит коллекция. Я ее разбираю. Заношу в общую базу. Потом мы вместе с ним выбираем. У меня есть выходные. Это когда Филипп на гастролях. У него каждая вещь со штрих-кодом. У меня все отфотографировано. За два года работы у Филиппа Киркорова я купил себе квартиру в Москве», — заметил Айрапетов.

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Тэги:

Арсен Айрапетовпрограмма "Звезды сошлись"Филипп Киркоров
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У Киркорова в гардеробной хранится 5500 пар обуви и 900 тысяч единиц одежды
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