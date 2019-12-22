Девушку рэпера Face заподозрили в беременности

Рэпер и блогерша встречаются уже несколько лет. Судя по всему, в отношениях пары наступил новый этап.

Сегодня, 22 декабря, Марьяна Ро опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый снимок. На фото девушка артиста Ивана Дремина, выступающего под псевдонимом Face, аккуратно придерживает округлившийся живот.

Никакой подписи к кадру блогерша не оставила. Кроме того, она закрыла доступ комментаторам. Теперь фолловеры не могут ничего спросить у нее под снимком.

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Беременна ли Марьяна или нет — остается только гадать. Тем не менее, недавно возлюбленная музыканта в сториз в своем Instagram-аккаунте якобы в шутку обмолвилась о том, что скоро на свет появятся «маленькие фейсики».

Отметим, судя по последним постам блогерши, сейчас она находится в Японии. Именно там живет ее семья. К слову, Марьяна уже успела познакомить своих родственников с избранником. Несмотря на необычную внешность — у Face множество татуировок, в том числе, на лице — близкие приняли выбор дочери.