Продолжение династии: у Хабиба Нурмагомедова родился второй сын

У чемпиона UFC в легком весе, знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова родился сын второй сын, это уже третий ребенок в его семье. Радостную новость 21 декабря сообщил портал Sobytiya News со ссылкой на источник из окружения звезды смешанных боевых искусств.

«Абдулманапа и Хабиба Нурмагомедовых уже поздравляют именитые спортсмены, выставляя посты у себя в социальных сетях с пожеланиями здоровья ребенку», — отметило издание.

Напомним, 31-летний Хабиб женат на девушке, которую прячут от публики. Известно, что у пары уже есть 4-летняя дочь Фатима и 2-летний сын Магомед. Имя третьего наследника пока не сообщается. Кстати, отец чемпиона ранее обмолвился, что у того может быть две жены, а значит гораздо больше наследников.

В апреле будущего года Нурмагомедова ждет очередной громкий бой MMA: против него на ринг выйдет американец Тони Фергюсон, который совершенно не боится российского спортсмена и обещает ему хорошую взбучку.